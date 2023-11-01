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Межі Євросоюзу будуть межами Європи —Зеленський привітав ЄС з річницею утворення

1 листопада 2023 09:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Межі Євросоюзу будуть межами Європи —Зеленський привітав ЄС з річницею утворення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

1 листопада — День народження Європейського Союзу. Саме цього дня у 1992 році набув чинності Маастрихтський договір, згідно з яким почав утворюватися ЄС.

З річницею створення Європейського Союзу привітав Президент України Володимир Зеленський.

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"Межі Євросоюзу будуть межами континенту Європа. І жодної "сірої зони"! Наше політичне покоління здатне це забезпечити, і я впевнений: ми не проґавимо такий особливий момент", — написав Президент.

Він наголосив, що Євросоюз потрібен Європі і український оптимізм щодо ЄС слугує стабільнішому майбутньому для всієї Європи.

"Робимо все, щоб цього року досягти політичного рішення щодо членства України у Євросоюзі", — додав Зеленський.

Зеленський
скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський приїде до його країни, щоби підтримати місцевих жителів. При цьому посол зазначив, що Ізраїль ніколи не відмовляв у цьому гаранту.

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