Границы Евросоюза будут границами Европы — Зеленский поздравил ЕС с годовщиной создания
1 ноября — День рождения Европейского Союза. Именно в этот день в 1992 году вступил в силу Маастрихтский договор, согласно которому начал образовываться ЕС.
С годовщиной создания Европейского Союза поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.
День рождения Европейского Союза
"Границы Евросоюза будут пределами континента Европа. И ни одной "серой зоны"! Наше политическое поколение способно это обеспечить, и я уверен: мы не упустим такой особый момент", — написал Президент.
Он подчеркнул, что Евросоюз нужен Европе и украинский оптимизм по отношению к ЕС служит более стабильному будущему для всей Европы.
"Делаем все, чтобы в этом году достичь политического решения о членстве Украины в Евросоюзе", — добавил Зеленский.
Напомним, что посол Израиля в Украине Михаэль Бродский выразил надежду, что президент Владимир Зеленский приедет в его страну, чтобы поддержать местных жителей. При этом посол отметил, что Израиль никогда не отказывал в этом гаранту.
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