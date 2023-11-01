Границы Евросоюза будут границами Европы — Зеленский поздравил ЕС с годовщиной создания

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

1 ноября — День рождения Европейского Союза. Именно в этот день в 1992 году вступил в силу Маастрихтский договор, согласно которому начал образовываться ЕС.

С годовщиной создания Европейского Союза поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Границы Евросоюза будут пределами континента Европа. И ни одной "серой зоны"! Наше политическое поколение способно это обеспечить, и я уверен: мы не упустим такой особый момент", — написал Президент.

Он подчеркнул, что Евросоюз нужен Европе и украинский оптимизм по отношению к ЕС служит более стабильному будущему для всей Европы.

"Делаем все, чтобы в этом году достичь политического решения о членстве Украины в Евросоюзе", — добавил Зеленский.

скриншот поста Зеленского

Напомним, что посол Израиля в Украине Михаэль Бродский выразил надежду, что президент Владимир Зеленский приедет в его страну, чтобы поддержать местных жителей. При этом посол отметил, что Израиль никогда не отказывал в этом гаранту.