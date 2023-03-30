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"Ми готуємо наближення нашої перемоги": Зеленський звернувся до українців на 400 день війни

30 березня 2023 22:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни на 400 день повномасштабної війни, яку розпочала росія. Він наголосив, що готуються кроки для наближення нашої перемоги.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Деталі

"Це колосальний шлях, який ми пройшли. Усі разом — кожен і кожна, хто боровся і бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу й українців. Хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість. Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали й цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами..." — сказав Зеленський.

Він наголосив, що українці пройшли минулорічну весну, що змінила хід цієї війни на користь нашої оборони. Минулого літа і восени люди довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. 

"Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину... Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута і Донбасу загалом — це героїзм українців, якого світові не забути", — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що наразі готується наступні кроки та активні дії України. Глава держави наголосив, що повинні зробити все, аби швидше настав той день, коли він зможе подякувати українцям за перемогу. 

Нагадаємо, сьогодні, 30 березня, Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну. На зустрічі був голова правління Армін Паппергер.

Також ми писали, що Володимир Зеленський виступив перед лідерами Республіки Австрії. Президент України наголосив, що нас не цікавить чужа земля, ми прагнемо безпеки і свободи, а також дотримання міжнародних договорів і конвенцій.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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