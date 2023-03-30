"Мы готовим приближение нашей победы": Зеленский обратился к украинцам на 400 день войны

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны на 400 день полномасштабной войны, которую начала россия. Он подчеркнул, что готовятся шаги по приближению нашей победы.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

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"Это колоссальный путь, который мы прошли. Все вместе — каждый и каждая, кто боролся и борется за Украину. Кто заботился и заботится о государстве и украинцах. Кто помогал и помогает нашей логистике. Кто укреплял и укрепляет украинскую стойкость. Украина прошла самые страшные дни того февраля. Выдержали и эту зиму. Колоссальные усилия за этими словами..." — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы прошли прошлогоднюю весну, изменившую ход этой войны в пользу нашей обороны. Прошлым летом и осенью люди доказали, что весеннее освобождение наших северных областей не было случайностью.

"Битва за Киев, Чернигов, за Сумскую область... Возвращение районов нашей Харьковской области, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса — это героизм украинцев, которого миру не забыть", — отметил Зеленский.

Он сообщил, что сейчас готовятся следующие шаги и активные действия Украины. Глава государства подчеркнул, что должны сделать все, чтобы скорее наступил тот день, когда он сможет поблагодарить украинцев за победу.

Напомним, сегодня, 30 марта, Владимир Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна. На встрече был председатель правления Армин Паппергер.

Также мы писали, что Владимир Зеленский выступил перед лидерами Австрии. Президент Украины подчеркнул, что нас не интересует чужая земля, мы стремимся к безопасности и свободе, а также соблюдению международных договоров и конвенций.