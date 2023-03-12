Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для нашої держави можемо перемогти. За його словами, потрібно берегти єдність, одне одного та Україну.
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, яке опублікували в Telegram-каналі Офісу Президента.
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Глава держави зазначив, що є рух на зміцнення української духовної незалежності.
"Суспільство це бачить. І я бачу схвалення українцями цих наших кроків — цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині — наші лаври — або красти з них будь-які цінності", — наголосив Зеленський.
Він подякував всім, хто дбає про нашу державу та українців. Окрему вдячність Зеленський висловив всім, хто дбає про нашу єдність та тим, хто зараз у бою за незалежність України.
"Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Усім, кого ми згадуємо, коли говоримо "Слава Україні!", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Героя України" Олександру Мацієвському, якого розстріляли окупанти після слів "Слава Україні".
Також ми писали, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Вони обговорили рух України до Європейського Союзу.
Додамо, поки життя мільйонів українців під загрозою Сили оборони будуть продовжувати битву з агресором. Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що українські захисники вистоять у цій битві.