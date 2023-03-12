Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для нашего государства можем победить. По его словам, нужно беречь единство, друг друга и Украину.
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале Офиса Президента.
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Глава государства отметил, что есть движение по укреплению украинской духовной независимости.
"Общество это видит. И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов — вполне законных. И мы продолжим это наше движение. Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хоть какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни — наши лавры — или воровать с них любые ценности", — подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил всех, кто заботится о нашем государстве и украинцах. Особую благодарность Зеленский выразил всем, кто заботится о нашем единстве и тем, кто сейчас в бою за независимость Украины.
"Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим "Слава Украине!", — добавил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Героя Украины" Александру Мациевскому, расстрелянному оккупантами после слов "Слава Украине".
Также мы писали, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Они обсудили движение Украины в Европейский Союз.
Добавим, пока жизнь миллионов украинцев под угрозой Силы обороны будут продолжать битву с агрессором. Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские защитники устоят в этом сражении.