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Миколаївщина придбала 19 шкільних автобусів: в які громади їх направлять

1 серпня 2023 14:40
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Анна Мурадова
Редактор
Миколаївщина придбала 19 шкільних автобусів: в які громади їх направлять
Нові шкільні автобуси. Фото: Миколаївська ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Миколаївській області придбано 19 сучасних шкільних автобусів, які стануть в пригоді для перевезення учнів до закладів освіти. Загальна вартість закупівлі становить майже 57 мільйонів гривень, і вона була здійснена коштом  територіальних громад, обласного бюджету та субвенції з державного бюджету.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація

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Закупівля шкільних автобусів 

Із загального числа 15 автобусів направлено до 13 громад Миколаївщини, зокрема до Бузької, Вільнозапорізької, Врадіївської, Єланецької, Казанківської, Кам’яномостівської, Нечаянської, Ольшанської, Прибузької, Радсадівської, Синюхино-Брідської та Степівської громад.

Додатково ще чотири автобуси призначено для закладів освіти обласного підпорядкування, з них один спеціальний шкільний автобус для перевезення дітей на колісних кріслах.

Також важливо зазначити, що планується придбати ще один автобус для Арбузинської громади. 

Отримання шкільних автобусів. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, територіальні громади Одеської області отримали перші партії шкільних автобусів, на які витратили 82 млн грн. Ще дві партії мають надійти до початку навчального року.

Раніше ми писали, що в Україні стартує ініціатива з відновлення шкіл під назвою "DECIDE: Відбудова". Вона спрямована на залучення громад із Чернігівської, Полтавської та Одеської областей до грантового фінансування для ремонту шкільних укриттів та їх перетворення на сучасні освітні хаби.

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