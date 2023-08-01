Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Николаевская область приобрела 19 школьных автобусов: в какие общины их направят arrow

Николаевская область приобрела 19 школьных автобусов: в какие общины их направят

1 августа 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Николаевская область приобрела 19 школьных автобусов: в какие общины их направят
Новые школьные автобусы. Фото: Николаевская ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Николаевской области приобретено 19 современных школьных автобусов, которые пригодятся для перевозки учащихся в учебные заведения. Общая стоимость закупки составляет почти 57 миллионов гривен, и она была осуществлена на средства территориальных общин, областного бюджета и субвенции из государственного бюджета.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.

Читайте также:

Закупка школьных автобусов

Из общего числа 15 автобусов направлено в 13 общин Николаевской области, в частности в Бужскую, Вольнозапорожскую, Врадиевскую, Еланецкую, Казанковскую, Каменомостовскую, Нечаянскую, Ольшанскую, Прибужскую, Радсадовскую, Синюхино-Бридскую и Степовскую общины.

Дополнительно еще четыре автобуса предназначены для учебных заведений областного подчинения, из них один специальный школьный автобус для перевозки детей на колесных креслах.

Также важно отметить, что планируется приобрести еще один автобус для Арбузинской общины.

Получение школьных автобусов. Фото: Николаевская ОВА

Напомним, территориальные общины Одесской области получили первые партии школьных автобусов, на которые потратили 82 млн грн. Еще две партии должны поступить в начале учебного года.

Ранее мы писали, что в Украине стартует инициатива по возобновлению школ под названием "DECIDE: Відбудова". Она направлена на привлечение общин из Черниговской, Полтавской и Одесской областей в грантовое финансирование для ремонта школьных укрытий и их превращение в современные образовательные хабы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз