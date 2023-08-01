Николаевская область приобрела 19 школьных автобусов: в какие общины их направят

Новые школьные автобусы. Фото: Николаевская ОВА

В Николаевской области приобретено 19 современных школьных автобусов, которые пригодятся для перевозки учащихся в учебные заведения. Общая стоимость закупки составляет почти 57 миллионов гривен, и она была осуществлена на средства территориальных общин, областного бюджета и субвенции из государственного бюджета.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.

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Закупка школьных автобусов

Из общего числа 15 автобусов направлено в 13 общин Николаевской области, в частности в Бужскую, Вольнозапорожскую, Врадиевскую, Еланецкую, Казанковскую, Каменомостовскую, Нечаянскую, Ольшанскую, Прибужскую, Радсадовскую, Синюхино-Бридскую и Степовскую общины.

Дополнительно еще четыре автобуса предназначены для учебных заведений областного подчинения, из них один специальный школьный автобус для перевозки детей на колесных креслах.

Также важно отметить, что планируется приобрести еще один автобус для Арбузинской общины.

Получение школьных автобусов. Фото: Николаевская ОВА

Напомним, территориальные общины Одесской области получили первые партии школьных автобусов, на которые потратили 82 млн грн. Еще две партии должны поступить в начале учебного года.

Ранее мы писали, что в Украине стартует инициатива по возобновлению школ под названием "DECIDE: Відбудова". Она направлена на привлечение общин из Черниговской, Полтавской и Одесской областей в грантовое финансирование для ремонта школьных укрытий и их превращение в современные образовательные хабы.