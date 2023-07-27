Мільйон на медалі: в Івано-Франківську витратять бюджетні кошти на пам'ятні значки

У Івано-Франківську придбали медалі на великі кошти. Фото: ТСН

Івано-Франківська обласна рада хоче придбати три тисячі медалей "Лицар бойового чину". На це з бюджету витратять мільйон гривень. Відповідну угоду вже уклали.

Відповідний тендер розміщений на майданчику публічних закупівель ProZorro.

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Придбання медалей

Повідомляється, що участь у торгах взяли дві компанії. Переможцем стало ТОВ "Герольдмайстер" з Києва, з яким обласна рада уклала договір на мільйон гривень. Кошти компанія має отримати після постачання товарів.

Витяг з сайту ProZorro. Фото: скриншот

Також на сайті вказаний термін постачання медалей до Івано-Франківська — до 30 вересня поточного року.

Витяг з сайту ProZorro. Фото: скриншот

В обласній раді раді пояснили, що цими медалями "Лицар бойового чину" будуть нагороджені військовослужбовці, які захищали і захищають територіальну цілісність та державний суверенітет України в умовах збройної агресії.

Нагадаємо, у Хмельницькому місцева влада виділила понад пів мільйона, щоб посадити кілька дерев на п'яти вулицях. Там стверджують, що це все для благоустрою населених пунктів регіону.

Там стверджують, що закупівля дерев на таку суму потрібна для покращення благоустрою міста.