Миллион на медали: в Ивано-Франковске потратят бюджетные средства на памятные значки

В Ивано-Франковске приобрели медали на большие деньги. Фото: ТСН

Ивано-Франковский областной совет хочет приобрести три тысячи медалей "Рыцарь боевого чина". На это из бюджета потратят миллион гривен. Соответствующее соглашение уже было подписано.

Соответствующий тендер размещен на площадке публичных закупок ProZorro.

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Приобретение медалей

Сообщается, что в торгах приняли участие две компании. Победителем стало ООО "Герольдмастер" из Киева, с которым областной совет заключил договор на миллион гривен. Средства компания должна получить после поставки товаров.

Выдержка с сайта ProZorro. Фото: скриншот

Также на сайте указан срок поставки медалей в Ивано-Франковск — до 30 сентября текущего года.

Выдержка с сайта ProZorro. Фото: скриншот

В областном совете объяснили, что этими медалями "Рыцарь боевого чина" будут награждены военнослужащие, которые защищали и защищают территориальную целостность и государственный суверенитет Украины в условиях вооруженной агрессии.

Напомним, в Хмельницком местные власти выделили более полумиллиона, чтобы посадить несколько деревьев на пяти улицах. Там утверждают, что это все для благоустройства населённых пунктов региона.

Там утверждают, что закупка деревьев на такую сумму необходима для улучшения благоустройства города.