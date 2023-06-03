Мінкульт працює над очищенням Полтави від радянських пам'ятників

Пам'ятник Генералу Миколі Ватутіну у Полтаві. Фото: google

У Мінкульті ведеться робота над необхідними документами для того, щоб у Полтаві мали змогу офіційно прибрати з публічних просторів пам'ятники, присвячені російським та радянським постатям. Звернення до МКІП виходило від Відділу культури та туризму Полтавської військової обласної адміністрації.

Про це повідомляє Мінкульт.

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Метою цього запиту було позбавлення статусу пам'ятників у кількох монументів на території Полтави, включаючи пам'ятник генерал-лейтенанту Зигіну, меморіал генералу армії Ватутіну, монумент на честь танка Т-34, а також погруддя письменнику та поетові Пушкіну.

До поточного моменту питання про зміну статусу зазначених монументів було розглянуто Спеціалізованою комісією з обліку об'єктів культурної спадщини, що працює при МКІП.

Після обговорення було прийнято такі рішення: рекомендувати вилучення пам'ятника, що є прикладом монументального мистецтва місцевого значення, з Державного реєстру нерухомих пам'яток України та рекомендувати його демонтаж із подальшим перенесенням. Також було запропоновано видалити пам'ятник, який є історичним надбанням місцевого значення, з того ж реєстру і рекомендувати його видалення з публічного простору та перенесення, разом зі збереженням його повної комплектності, включаючи постамент.

В результаті проведеної оцінки об'єкти культурної спадщини в Полтавській області були визнані такими, що не відповідають вимогам, що висуваються до пам'яток історії та монументального мистецтва.

Нагадаємо, що на фасаді київського Музею Булгакова, розташованого на Андріївському узвозі, невідомі здійснили акт вандалізму. Невідомі люди закидали червоною фарбою нововідновлену меморіальну табличку, присвячену російському літератору Михайлу Булгакову.