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Минкульт работает над очисткой Полтавы от советских памятников

3 июня 2023 12:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минкульт работает над очисткой Полтавы от советских памятников
Памятник Генералу Николаю Ватутину в Полтаве. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Минкульте ведется работа над необходимыми документами для того, чтобы в Полтаве имели возможность официально убрать из публичных пространств монументы, посвященные русским и советским фигурам. Обращение к МКИП исходило от Отдела культуры и туризма Полтавской военной областной администрации.

Об этом сообщает Минкульт.

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Советские памятники

Целью этого запроса было лишение статуса памятников у нескольких монументов на территории Полтавы, включая памятник генерал-лейтенанту Зыгину, мемориал генералу армии Ватутину, монумент в честь танка Т 34, а также бюст писателю и поэту Пушкину.

До текущего момента вопрос об изменении статуса указанных монументов был рассмотрен Специализированной комиссией по вопросам учёта объектов культурного наследия, работающей при МКИП.

После обсуждения были приняты следующие решения: рекомендовать исключение памятника, являющегося примером монументального искусства местного значения, из Государственного реестра недвижимых памятников Украины и рекомендовать его демонтаж с последующим переносом. Также было предложено удалить памятник, который представляет собой историческое достояние местного значения, из того же реестра и рекомендовать его удаление из публичного пространства и перенос, вместе с сохранением его полной комплектности, включая постамент.

В результате проведённой оценки, объекты культурного наследия в Полтавской области были признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к памятникам истории и монументального искусства.

Напомним, что на фасаде киевского Музея Булгакова, расположенного на Андреевском спуске, неизвестные осуществили акт вандализма. Неизвестные люди забросали красной краской вновь восстановленную мемориальную табличку, посвященную русскому литератору Михаилу Булгакову.

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