Ткаченко та Джамала анонсували великий проєкт про Кримський півострів

Мінкульт разом з Джамалою анонсували великий проєкт про Крим: що відомо
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко спільно з співачкою Джамалою анонсували проєкт про Крим та кримських татар. Невдовзі його представлять світові.
Про це глава Мінкульту написав у своєму Telegram.
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Деталі
Олександр Ткаченко повідомив, що Мінкульт спільно з співачкою Джамалою готують великий проєкт про український півострів Крим та кримських татар.
"Ми мало знаємо про Крим та кримських татар" — саме це спонукало Джамалу присвятити роки великому культурному проєкту, про який світ дізнається у 2023. Знати історію — це будувати наше майбутнє", — написав очільник міністерства.
Нагадаємо, нещодавно заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів, що окупанти вже визнають неминучість деокупації Криму, тому стягують туди війська і будують оборонні споруди.
Додамо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд сказала, що військові бази росії у Криму можна вважати легітимними цілями для ЗСУ.