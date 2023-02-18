Ткаченко та Джамала анонсували великий проєкт про Кримський півострів

Проєкт представлять вже цього року

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко спільно з співачкою Джамалою анонсували проєкт про Крим та кримських татар. Невдовзі його представлять світові.

Про це глава Мінкульту написав у своєму Telegram.

Деталі

Олександр Ткаченко повідомив, що Мінкульт спільно з співачкою Джамалою готують великий проєкт про український півострів Крим та кримських татар.

"Ми мало знаємо про Крим та кримських татар" — саме це спонукало Джамалу присвятити роки великому культурному проєкту, про який світ дізнається у 2023. Знати історію — це будувати наше майбутнє", — написав очільник міністерства.

Нагадаємо, нещодавно заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів, що окупанти вже визнають неминучість деокупації Криму, тому стягують туди війська і будують оборонні споруди.

Додамо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд сказала, що військові бази росії у Криму можна вважати легітимними цілями для ЗСУ.