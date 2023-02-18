Ткаченко и Джамала анонсировали большой проект о Крымском полуострове

Минкульт вместе с Джамалой анонсировали крупный проект о Крыме: что известно
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко совместно с певицей Джамалой анонсировали проект о Крыме и крымских татарах. Вскоре его представят миру.
Об этом глава Минкульта написал в своем Telegram.
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Александр Ткаченко сообщил, что Минкульт совместно с певицей Джамалой готовят большой проект об украинском полуострове Крым и крымских татарах.
"Мы мало знаем о Крыме и крымских татарах" — именно это побудило Джамалу посвятить годы великому культурному проекту, о котором мир узнает в 2023. Знать историю — это строить наше будущее", — написал глава министерства.
Напомним, недавно заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что оккупанты уже признают неизбежность деоккупации Крыма, поэтому стягивают туда войска и строят оборонительные сооружения.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что военные базы россии в Крыму можно считать легитимными целями для ВСУ.