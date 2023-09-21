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Мінкультури ініціює демонтаж пам'ятників Пушкіну та Щорсу в Україні

21 вересня 2023 11:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мінкультури ініціює демонтаж пам'ятників Пушкіну та Щорсу в Україні
Пам'ятник Пушкіну у Києві. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Влада України пропонує провести коригування до Державного реєстру культурної спадщини, виключивши з нього пам'ятники, пов'язані з російською історією та комунізмом. Так, Мінкульт ініціює демонтаж пам'ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

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Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв розповів про необхідність перегляду змісту публічних просторів. Очікується, що місцеві органи влади займатимуться питанням видалення чи перенесення зазначених об'єктів.

Серед пам'ятників, які передбачаються до вилучення, згадані статуї Пушкіна в кількох містах України, меморіали на честь Щорса, Ватутіна та інших діячів. Також зачіпаються деякі об'єкти у Києві, Житомирі, Одесі та інших містах.

Мінкульт уточнює, що ця пропозиція розробляється відповідно до законодавства України, спрямованого на протидію пропаганді російського впливу. Після погодження з різними відомствами ініціативу буде подано на затвердження кабінету міністрів.

Нагадаємо, що у столиці України з пам'ятної Стіни на стінах Михайлівського собору зникли деякі знімки загиблих українських героїв. У соціальних мережах виникли чутки про вандалізм, тоді як офіційні органи говорять про реконструкцію меморіалу.

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