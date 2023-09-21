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Минкультуры инициирует демонтаж памятников Пушкину и Щорсу в Украине

21 сентября 2023 11:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минкультуры инициирует демонтаж памятников Пушкину и Щорсу в Украине
Памятник Пушкину в Киеве. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Власти Украины предлагают произвести корректировки в Государственный реестр культурного наследия, исключив из него памятники, связанных с российской историей и коммунизмом. Так, Минкульт инициирует демонтаж памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

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Исполняющий обязанности Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев рассказал о необходимости пересмотра содержания публичных пространств. Ожидается, что местные органы власти будут заниматься вопросом удаления или переноса указанных объектов.

Среди памятников, предполагаемых к изъятию, упомянуты статуи Пушкина в нескольких городах Украины, мемориалы в честь Щорса, Ватутина и других деятелей. Также затрагиваются некоторые объекты в Киеве, Житомире, Одессе и других городах.

Минкульт уточняет, что данное предложение разрабатывается в соответствии с законодательством Украины, направленным на противодействие пропаганде российского влияния. После согласования с различными ведомствами, инициатива будет представлена на утверждение кабинету министров.

Напомним, что в столице Украины с памятной Стены на стенах Михайловского собора пропали некоторые снимки погибших украинских героев. В социальных сетях возникли слухи о вандализме, в то время как официальные органы говорят о реконструкции мемориала.

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