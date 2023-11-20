Міноборони підписало ще одну рекрутингову угоду з працевлаштування до ЗСУ
У Міністерстві оборони України підписали ще одну угоду щодо співпраці в межах проєкту "рекрутинг". Її погодили заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова та співзасновник, СЕО Work.ua Артур Міхно.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Деталі угоди
"Система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше. Адже війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Рекрутингова компанія надаватиме послуги в інтересах армії безкоштовно", — наголосила Калмикова.
За словами Артура Міхно, компанія Work.ua готова до пропозицій послуг для системного підходу, аби залучати військовозобов’язаних до лав Збройних Сил України.
Потреба ЗСУ у спеціалістах
"Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим", — зауважив він.
Як відомо, така рекрутингова компанія є другою, з якою Міністерство оборони уклало угоду.
Крім того, представники міністерства продовжують переговори з іншими учасниками ринку працевлаштування.
Нагадаємо, раніше Наталія Калмикова заявила, що зарплата у рекрутованих бійців ЗСУ залежатиме від посади та виконання особливих завдань. Для прикладу, важливим є те, на якій лінії фронту воює військовий.
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