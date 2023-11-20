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Міноборони підписало ще одну рекрутингову угоду з працевлаштування до ЗСУ

20 листопада 2023 16:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Міноборони підписало ще одну рекрутингову угоду з працевлаштування до ЗСУ
Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова та співзасновник Work.ua Артур Міхно. Фото: пресслужба Міноборони
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Міністерстві оборони України підписали ще одну угоду щодо співпраці в межах проєкту "рекрутинг". Її погодили заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова та співзасновник, СЕО Work.ua Артур Міхно.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Деталі угоди

"Система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше. Адже війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Рекрутингова компанія надаватиме послуги в інтересах армії безкоштовно", — наголосила Калмикова.

За словами Артура Міхно, компанія Work.ua готова до пропозицій послуг для системного підходу, аби залучати військовозобов’язаних до лав Збройних Сил України.

Потреба ЗСУ у спеціалістах

"Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим", — зауважив він.

Як відомо, така рекрутингова компанія є другою, з якою Міністерство оборони уклало угоду.

Крім того, представники міністерства продовжують переговори з іншими учасниками ринку працевлаштування. 

Нагадаємо, раніше Наталія Калмикова заявила, що зарплата у рекрутованих бійців ЗСУ залежатиме від посади та виконання особливих завдань. Для прикладу, важливим є те, на якій лінії фронту воює військовий.

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