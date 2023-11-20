Минобороны подписало еще одно рекрутинговое соглашение по трудоустройству в ВСУ
В Министерстве обороны Украины подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Рекрутинг". Ее согласовали заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель, СЕО Work.ua Артур Михно.
Об этом сообщает прессслужба Минобороны.
Детали соглашения
"Система современного подбора кадров для Вооруженных Сил Украины должна заработать как можно быстрее. Ведь войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти. Рекрутинговая компания будет предоставлять услуги в интересах армии бесплатно", — подчеркнула Калмыкова.
По словам Артура Михно, компания Work.ua готова к предложениям услуг для системного подхода, чтобы привлекать военнообязанных в ряды Вооруженных Сил Украины.
Потребность ВСУ в специалистах
"Сегодня ВСУ нуждаются в очень много специалистов с гражданскими специальностями. Это и водители, и слесари, и газосварщики, и строители. Мы хотим предоставить возможность подразделениям набирать профессиональных военнослужащих, которые имеют соответствующий опыт в гражданской жизни. Это сотрудничество сделает наше войско гораздо более эффективным", — отметил он.
Как известно, такая рекрутинговая компания является второй, с которой Министерство обороны заключило соглашение.
Кроме того, представители министерства продолжают переговоры с другими участниками рынка по трудоустройству.
Напомним, ранее Наталья Калмыкова заявила, что зарплата у рекрутированных бойцов ВСУ будет зависеть от должности и выполнения особых задач. Для примера, важно то, на какой линии фронта воюет военный.
Читайте Новини.LIVE!