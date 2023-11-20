Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Минобороны подписало еще одно рекрутинговое соглашение по трудоустройству в ВСУ arrow

Минобороны подписало еще одно рекрутинговое соглашение по трудоустройству в ВСУ

20 ноября 2023 16:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Минобороны подписало еще одно рекрутинговое соглашение по трудоустройству в ВСУ
Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель Work.ua Артур Михно. Фото: пресс-служба Минобороны
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Министерстве обороны Украины подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Рекрутинг". Ее согласовали заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель, СЕО Work.ua Артур Михно.

Об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Читайте также:

Детали соглашения

"Система современного подбора кадров для Вооруженных Сил Украины должна заработать как можно быстрее. Ведь войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти. Рекрутинговая компания будет предоставлять услуги в интересах армии бесплатно", — подчеркнула Калмыкова.

По словам Артура Михно, компания Work.ua готова к предложениям услуг для системного подхода, чтобы привлекать военнообязанных в ряды Вооруженных Сил Украины.

Потребность ВСУ в специалистах

"Сегодня ВСУ нуждаются в очень много специалистов с гражданскими специальностями. Это и водители, и слесари, и газосварщики, и строители. Мы хотим предоставить возможность подразделениям набирать профессиональных военнослужащих, которые имеют соответствующий опыт в гражданской жизни. Это сотрудничество сделает наше войско гораздо более эффективным", — отметил он.

Как известно, такая рекрутинговая компания является второй, с которой Министерство обороны заключило соглашение.

Кроме того, представители министерства продолжают переговоры с другими участниками рынка по трудоустройству.

Напомним, ранее Наталья Калмыкова заявила, что зарплата у рекрутированных бойцов ВСУ будет зависеть от должности и выполнения особых задач. Для примера, важно то, на какой линии фронта воюет военный.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме