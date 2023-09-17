Міноборони затвердило емблеми для військових капеланів

Перший випуск військових капеланів у храмі Святої Софії в Києві, які завершили курси підвищення кваліфікації . Фото: Hromadske

Міністерство оборони України затвердило емблеми для Служби військового капеланства ЗСУ. Їх розробили для капеланів християнського, юдейського та мусульманського віросповідання.

Про це повідомляє Міноборони.

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Емблеми для військового капеланства

"Ця ініціатива виникла у зв'язку з організацією конфесійного представництва військових капеланів та задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Емблема для капеланів християнського віросповідання. Фото: Міністерство оборони України\Telegram

Відтак, емблема для капеланів християнського віросповідання має такий вигляд: однораменний хрест, який має розбіжні промені. Водночас, нижній з якого видовжений, а верхній завершується тупим кутом. Сам хрест має рельєфний пружок.

Емблема для капеланів мусульманського віросповідання. Фото: Міністерство оборони України\Telegram

У той же час, емблема для капеланів мусульманського віросповідання являє собою рельєфний півмісяць, юдейського — рельєфне зображення зірки Давида.

Емблема для капеланів юдейського віросповідання. Фото: Міністерство оборони України\Telegram

Нагадаємо, у дорожньо-транспортній пригоді загинув 27-річний військовий капелан Марк Купчененко. Хлопець був родом із Дніпропетровської області.

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