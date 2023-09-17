Міноборони затвердило емблеми для військових капеланів
Міністерство оборони України затвердило емблеми для Служби військового капеланства ЗСУ. Їх розробили для капеланів християнського, юдейського та мусульманського віросповідання.
Про це повідомляє Міноборони.
Емблеми для військового капеланства
"Ця ініціатива виникла у зв'язку з організацією конфесійного представництва військових капеланів та задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.
Відтак, емблема для капеланів християнського віросповідання має такий вигляд: однораменний хрест, який має розбіжні промені. Водночас, нижній з якого видовжений, а верхній завершується тупим кутом. Сам хрест має рельєфний пружок.
У той же час, емблема для капеланів мусульманського віросповідання являє собою рельєфний півмісяць, юдейського — рельєфне зображення зірки Давида.
Нагадаємо, у дорожньо-транспортній пригоді загинув 27-річний військовий капелан Марк Купчененко. Хлопець був родом із Дніпропетровської області.
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