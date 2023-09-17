Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Міноборони затвердило емблеми для військових капеланів arrow

Міноборони затвердило емблеми для військових капеланів

17 вересня 2023 16:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Міноборони затвердило емблеми для військових капеланів
Перший випуск військових капеланів у храмі Святої Софії в Києві, які завершили курси підвищення кваліфікації . Фото: Hromadske
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністерство оборони України затвердило емблеми для Служби військового капеланства ЗСУ. Їх розробили для капеланів християнського, юдейського та мусульманського віросповідання.

Про це повідомляє Міноборони. 

Читайте також:

Емблеми для військового капеланства

"Ця ініціатива виникла у зв'язку з організацією конфесійного представництва військових капеланів та задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців", — йдеться у повідомленні. 

Військові капелани
Емблема для капеланів християнського віросповідання. Фото: Міністерство оборони України\Telegram

Відтак, емблема для капеланів християнського віросповідання має такий вигляд: однораменний хрест, який має розбіжні промені. Водночас, нижній з якого видовжений, а верхній завершується тупим кутом. Сам хрест має рельєфний пружок.

Військові капелани
Емблема для капеланів мусульманського віросповідання. Фото: Міністерство оборони України\Telegram

У той же час, емблема для капеланів мусульманського віросповідання являє собою рельєфний півмісяць, юдейського — рельєфне зображення зірки Давида. 

Військові капелани
Емблема для капеланів юдейського віросповідання. Фото: Міністерство оборони України\Telegram

Нагадаємо, у дорожньо-транспортній пригоді загинув 27-річний військовий капелан Марк Купчененко. Хлопець був родом із Дніпропетровської області.

Також ми писали, чи можна відмовитися від мобілізації через релігію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз