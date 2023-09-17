Минобороны утвердило эмблемы для военных капелланов
Министерство обороны Украины утвердило эмблемы для Службы военного капелланства ВСУ. Их разработали для капелланов христианского, иудейского и мусульманского вероисповедания.
Об этом сообщает Минобороны.
Эмблемы для военного капелланства
"Эта инициатива возникла в связи с организацией конфессионального представительства военных капелланов и удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих", — говорится в сообщении.
Следовательно, эмблема для капелланов христианского вероисповедания выглядит следующим образом: однораменный крест, имеющий расхожие лучи. В то же время, нижний из которого удлиненный, а верхний завершается тупым углом. Сам крест имеет рельефный упруг.
В то же время, эмблема для капелланов мусульманского вероисповедания представляет собой рельефное полумесяц, иудейское — рельефное изображение звезды Давида.
Напомним, в ДТП погиб 27-летний военный капеллан Марк Купчененко. Парень был родом из Днепропетровской области.
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