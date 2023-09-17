Минобороны утвердило эмблемы для военных капелланов

Первый выпуск военных капелланов в храме Святой Софии в Киеве, завершивших курсы повышения квалификации. Фото: Hromadske

Министерство обороны Украины утвердило эмблемы для Службы военного капелланства ВСУ. Их разработали для капелланов христианского, иудейского и мусульманского вероисповедания.

Об этом сообщает Минобороны.

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Эмблемы для военного капелланства

"Эта инициатива возникла в связи с организацией конфессионального представительства военных капелланов и удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих", — говорится в сообщении.

Эмблема для капелланов христианского вероисповедания. Фото: Министерство обороны Украины\Telegram

Следовательно, эмблема для капелланов христианского вероисповедания выглядит следующим образом: однораменный крест, имеющий расхожие лучи. В то же время, нижний из которого удлиненный, а верхний завершается тупым углом. Сам крест имеет рельефный упруг.

Эмблема для капелланов мусульманского вероисповедания. Фото: Министерство обороны Украины\Telegram

В то же время, эмблема для капелланов мусульманского вероисповедания представляет собой рельефное полумесяц, иудейское — рельефное изображение звезды Давида.

Эмблема для капелланов иудейского вероисповедания. Фото: Министерство обороны Украины\Telegram

Напомним, в ДТП погиб 27-летний военный капеллан Марк Купчененко. Парень был родом из Днепропетровской области.

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