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Міноборони зобов’яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ

11 листопада 2023 17:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міноборони зобов’яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ
Працівник АЗС. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міноборони зобов’яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ червоним кольором. В дизельне пальне буде додано фарбник яскраво червоного кольору. 

Про це повідомили в Міністерстві оборони України

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Маркування пального для ЗСУ

Як відомо, в Україні почнуть маркувати пальне для військових червоним кольором. Постачання такого пального планують налагодити вже з наступного тижня. У Збройні Сили України марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада. 

"Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, таке пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.

"Для бензину також буде впроваджено свій барвник — зеленого кольору. В результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться", — додали у відомстві. 

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Нагадаємо, в Україні у листопаді та грудні 2023 року вартість бензину, дизельного пального та автогазу почне зростати швидше, ніж було до цього. Однак у першому кварталі 2024-го ціни стабілізуються. 

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