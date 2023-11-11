Работник АЗС. Фото: Новини.LIVE

Минобороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным цветом. В дизельное горючее будет добавлен краситель ярко-красного цвета.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Маркировка горючего для ВСУ

Как известно, в Украине начнут маркировать горючее для военных красным цветом. Снабжение такого горючего планируют наладить уже со следующей недели. В Вооруженные Силы Украины маркированное дизтопливо попадет в конце ноября.

"Маркирование дает возможность идентифицировать и отслеживать горючее, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах смешивания топлива. Качество горючего для военной техники имеет важное значение", — говорится в сообщении.

Кроме того, такое горючее будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное горючее будет менее красного или розового цвета.

"Для бензина также будет внедрен свой краситель — зеленого цвета. В результате нововведения цена на дизель и бензин не изменится", — добавили в ведомстве.

Напомним, в Украине в ноябре и декабре 2023 года стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза начнет расти быстрее, чем раньше. Однако в первом квартале 2024-го цены стабилизируются.