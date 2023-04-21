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Міносвіти затвердило графік вступних іспитів до магістратури у 2023 році

21 квітня 2023 18:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міносвіти затвердило графік вступних іспитів до магістратури у 2023 році
Абітурієнтка складає іспит до магістратури. Фото: Міносвіти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство освіти та науки України затвердило календарний план проведення вступних іспитів до магістратури на 2023 рік. Як повідомляється, іспити відбуватимуться у дві сесії: основна відбудеться з 23 червня до 21 липня, а додаткова – з 3 по 16 серпня.

Про це повідомляє Міносвіти.

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Реєстрація вступників на іспити розпочнеться з 8 травня та триватиме до 31 травня включно. Її проведуть приймальні комісії вищих навчальних закладів. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційний лист із даними для входу на інформаційну сторінку "Кабінет вступника".

Ті, хто з поважної причини не зміг зареєструватися в основний період, зможуть зробити це у додатковий період, який триватиме з 12 до 14 липня. До 18 червня зареєстровані учасники отримають запрошення-перепустку на інформаційній сторінці "Кабінет абітурієнта", де буде вказано дату, час та місце проведення тестування. Учасники додаткової сесії отримають запрошення-перепустку до 31 липня.

Результати тестування на основній сесії за шкалою 100-200 балів буде опубліковано на персональних сторінках учасників до 25 липня 2023 року. Результати додаткової сесії будуть опубліковані до 18 серпня 2023 року.

Для отримання більш детальної інформації можна завантажити графік вступних іспитів до магістратури у форматі PDF за посиланням.

Нагадаємо, що 18 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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