Минобразования утвердило график вступительных экзаменов в магистратуру в 2023 году

Абитуриентка сдает экзамен в магистратуру. Фото: МИнобразования

Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план проведения вступительных экзаменов в магистратуру на 2023 год. Как сообщается, экзамены будут проходить в две сессии: основная состоится с 23 июня по 21 июля, а дополнительная - с 3 по 16 августа.

Об этом сообщает Минобразования.

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Регистрация поступающих на экзамены начнется с 8 мая и продлится до 31 мая включительно. Ее проведут приемные комиссии высших учебных заведений. Зарегистрированные участники получат экзаменационный лист с данными для входа на информационную страницу "Кабинет поступающего".

Те, кто по уважительной причине не смог зарегистрироваться в основной период, смогут сделать это в дополнительный период, который продлится с 12 по 14 июля. До 18 июня зарегистрированные участники получат приглашение-пропуск на информационной странице "Кабинет абитуриента", где будут указаны дата, время и место проведения тестирования. Участники дополнительной сессии получат приглашение-пропуск до 31 июля.

Результаты тестирования на основной сессии по шкале 100-200 баллов будут опубликованы на персональных страницах участников до 25 июля 2023 года. Результаты дополнительной сессии будут опубликованы до 18 августа 2023 года.

Для получения более подробной информации, можно загрузить график вступительных экзаменов в магистратуру в формате PDF по ссылке.

Напомним, что 18 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".