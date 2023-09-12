Мінреінтеграції більше не займатиметься пошуками зниклих безвісти

Зниклі безвісти. Фото: google

В Україні відбулися зміни у структурі пошуку людей, які зникли безвісти. Наразі цим займатиметься Міністерство внутрішніх справ (МВС) замість Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих регіонів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

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Мельничук у своєму повідомленні наголосив, що МВС візьме на себе основну роль у реалізації державних ініціатив щодо дотримання стандартів міжнародного гуманітарного права на українській території у контексті пошуку зниклих.

До того ж Генеральний штаб отримає завдання формувати команди, що спеціалізуються на пошуку зниклих. Ці ініціативи проходитимуть узгодження через Координаційний центр з питань взаємодії з військовополоненими.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення. Він розповів, що Україна повернула ще 22 захисників, при цьому влада країни шукає кожного, хто зник безвісти.

Також ми повідомляли, що в Україні вже понад рік триває повномасштабна війна. Українські захисники та захисниці захищають нашу державу та звільняють окуповані території від ворога. Однак, на жаль, щодня сотні людей втрачають зв'язок із рідними військовослужбовцями ЗСУ , Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції тощо.