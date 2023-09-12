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Минреинтеграции больше не будет заниматься поисками пропавших без вести

12 сентября 2023 18:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минреинтеграции больше не будет заниматься поисками пропавших без вести
Пропавшие без вести. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине произошли изменения в структуре поиска людей, пропавших без вести. Теперь этим будет заниматься Министерство внутренних дел (МВД) вместо Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных регионов. 

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Мельничук в своем сообщении подчеркнул, что МВД возьмет на себя основную роль в реализации государственных инициатив по соблюдению стандартов международного гуманитарного права на украинской территории в контексте поиска пропавших.

К тому же, Генеральный штаб получит задачу формировать команды, специализирующиеся на поиске пропавших. Эти инициативы будут проходить согласование через Координационный центр по вопросам взаимодействия с военнопленными.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение. Он рассказал, что Украина вернула еще 22 защитников, при этом власти страны ищут каждого, кто пропал без вести.

Также мы сообщали, что в Украине уже больше года продолжается полномасштабная война. Украинские защитники и защитницы защищают наше государство и освобождают оккупированные территории от врага. Однако, к сожалению, ежедневно сотни людей теряют связь с родными военнослужащими ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и т.д.

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