Мінреінтеграції отримує скарги від ВПО: у чому проблема

Внутрішньо переміщені особи

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України отримало скарги від внутрішньо переміщених осіб (ВПО) щодо затримки виплати допомоги на проживання. Виявилося, що таке затримання відбувається у тих випадках, коли ВПО змінюють своє місце реєстрації через портал Дія.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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За словами Міністерства соціальної політики, автоматичне перенесення допомоги на проживання потребує доопрацювання. Однак, щоб уникнути затримок виплат, ВПО повинні звернутися до Управління соціального захисту населення за новим місцем фактичного проживання.

При цьому органи соціального захисту не повинні вимагати від ВПО повторного оформлення заяви на отримання допомоги. Виплати мають продовжуватися на основі вже зареєстрованої заяви за місцем проживання.

Для цього працівники соціального захисту повинні надіслати запит на отримання електронної справи, попередньо сформованої на підставі зареєстрованої заяви від переселенця. Крім того, слід зазначити, що допомога на проживання буде нарахована за всі місяці з моменту зміни фактичного місця проживання ВПО.

Міністерство соціальної політики запевнило, що питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання буде вирішено до кінця квітня. У будь-якому випадку ВПО можуть отримати виплати на підставі вже зареєстрованої заяви, попри зміну місця реєстрації.

Нагадаємо, в Україні вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньопереміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання в рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

У країні продовжується тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за один місяць на 32 тисячі зменшилась кількість громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Додамо в Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією із причин затримок можуть бути технічні проблеми. Головне — не панікувати. Їх згодом нарахують. За такої проблеми звертатися на гарячі лінії.