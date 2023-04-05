Минреинтеграции получает жалобы от ВПЛ: в чем проблема

Внутренне перемещенные лица

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины получило жалобы от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по задержке выплаты пособия на проживание. Оказалось, что такое задержание происходит в тех случаях, когда ВПЛ изменяют свое место регистрации через портал Дія.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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ВПЛ в Украине

По словам Министерства социальной политики, автоматический перенос помощи на жительство требует доработки. Однако, чтобы избежать задержек выплат, ВПЛ должны обратиться в Управление социальной защиты населения по новому месту фактического проживания.

При этом, органы социальной защиты не должны требовать от ВПЛ повторного оформления заявления на получение помощи. Выплаты должны продолжаться на основе уже зарегистрированного заявления по месту жительства.

Для этого, работники социальной защиты должны отправить запрос на получение электронного дела, предварительно сформированного на основании зарегистрированного заявления от переселенца. Кроме того, следует отметить, что пособие на жительство будет начислено за все месяцы с момента изменения фактического места жительства ВПЛ.

Министерство социальной политики заверило, что вопрос автоматического переназначения помощи на проживание будет решен до конца апреля. В любом случае, ВПЛ могут получить выплаты на основании уже зарегистрированного заявления, несмотря на изменение места регистрации.

Напомним, в Украине требуют изменить подход к проверкам внутриперемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

В стране продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за один месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Добавим в Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы. Главное — не паниковать. Их впоследствии насчитают. При такой проблеме обращаться на горячие линии.