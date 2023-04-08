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Мінреінтеграції розповіло, як правильно поводитися на блокпостах

8 квітня 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Блокпости в Україні - як поводитися
Блокпост. Фото: КиївВлада
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

При проходженні блокпостів на дорогах важливо дотримуватись певних правил, щоб уникнути непорозумінь та забезпечити безпеку. Перед під'їздом до блокпоста необхідно знизити швидкість і підготувати документи, які можуть знадобитися для перевірки.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Крім того, важливо зняти відеореєстратор та прибрати мобільний телефон, якщо він лежить поряд з лобовим склом. При під'їзді до блокпоста необхідно зупинитися біля знака або напису "СТОП", вимкнути фари та включити аварійну сигналізацію. Необхідно дочекатися сигналу від перевіряльника, який може бути дано рукою або ліхтариком, та повільно під'їхати до військових, поліцейських або працівників терорборони, який закликав на перевірку.

Не слід виходити з машини без дозволу перевіряючого. Крім того, необхідно спілкуватися з перевіряючим службовцем, опустивши бічне скло, та підкорятися його вимогам. Якщо уповноважена особа вимагатиме, необхідно дозволити огляд багажника та салону автомобіля.

Після проходження перевірки необхідно повільно від'їхати від блокпоста, дотримуючись інструкцій перевіряючого, щоб не викликати підозри. Важливо пам'ятати, що під час проходження блокпостів можуть перевірятися не лише документи, а й речі, транспортні засоби, багаж та вантаж. Тому необхідно бути готовим до перевірки та дотримуватись усіх необхідних правил, щоб уникнути неприємних ситуацій та забезпечити безпеку при проходженні блокпостів.

Нагадаємо, що Київська міська військова адміністрація та командування Угруповання сил та засобів оборони столиці пропрацювало рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень. Було ухвалено рішення прибрати частину блокпостів у місті.

Також ми писали, що російські загарбники вимагають від населення окупованих територій отримувати громадянство країни-агресора. Якщо люди відмовляться, їх позбавлятимуть волі.

 

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