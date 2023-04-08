Блокпосты в Украине - как себя вести

Блокпост. Фото: КиївВлада

При прохождении блокпостов на дорогах важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать недоразумений и обеспечить безопасность. Перед подъездом к блокпосту необходимо снизить скорость и подготовить документы, которые могут потребоваться для проверки.

Об єтом сообщает Минреинтеграции.

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Кроме того, важно снять видеорегистратор и убрать мобильный телефон, если он лежит рядом с лобовым стеклом. При подъезде к блокпосту необходимо остановиться у знака или надписи "СТОП", выключить фары и включить аварийную сигнализацию. Необходимо дождаться сигнала от проверяющего, который может быть дан рукой или фонариком, и медленно подъехать к военным, полицейскому или работнику террорбороны, который призвал на проверку.

Важно помнить, что не следует выходить из машины без разрешения проверяющего. Кроме того, необходимо общаться с проверяющим служащим, опустив боковое стекло, и подчиняться его требованиям. Если уполномоченное лицо потребует, необходимо разрешить осмотр багажника и салона автомобиля.

После прохождения проверки необходимо медленно отъехать от блокпоста, следуя инструкциям проверяющего, чтобы не вызвать подозрений. Важно помнить, что при прохождении блокпостов могут проверяться не только документы, но и вещи, транспортные средства, багаж и груз. Поэтому необходимо быть готовым к проверке и соблюдать все необходимые правила, чтобы избежать неприятных ситуаций и обеспечить безопасность при прохождении блокпостов.

Напомним, что Киевская городская военная администрация и командование Группировка сил и средств обороны столицы проработала решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений. Было принято решение убрать часть блокпостов в городе.

Также мы писали, что российские захватчики требуют от населения оккупированных территорий получать гражданство страны-агрессора. Если люди откажутся, их будут лишать свободы.