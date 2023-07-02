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Мінреінтеграції вимагає в Запорізької облради позбавити гауляйтера Балицького мандата

2 липня 2023 14:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мінреінтеграції вимагає в Запорізької облради позбавити гауляйтера Балицького мандата
Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мінреінтеграції вимагає від Запорізької обласної ради позбавити зрадника Євгена Балицького депутатського мандата. Він публічно підтримав російських загарбників та окупацію.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Зрадник добровільно пішов на співпрацю з росіянами. Вони призначили Балицького "очільником" окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

У Мінреінтеграції нагадали, що нещодавно суд на основі доказової бази СБУ визнав Балицького винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. 

"Але чомусь формально він досі залишається із депутатським мандатом Запорізької обласної ради. Вкотре звертаємось із вимогою позбавити зрадника депутатського мандата, адже ця ситуація є ганебною", — йдеться у повідомленні.

Пост
Допис Мінреінтеграції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 червня, стало відомо про те, що гауляйтеру Запоріжжя Євгену Балицькому присудили 15 років за ґратами. Суд також призначив зраднику і конфіскацію майна.

Також ми писали, що Балицький відреагував на рішення суду. Як істинний російський колаборант, він завів тему, що Україною керує Захід, а Київ слідує чітко "проплаченому сценарію" західних партнерів.

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