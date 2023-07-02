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Минреинтеграции требует у Запорожского облсовета лишить гауляйтера Балицкого мандата

2 июля 2023 14:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минреинтеграции требует у Запорожского облсовета лишить гауляйтера Балицкого мандата
Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Минреинтеграции требует от Запорожского областного совета лишить предателя Евгения Балицкого депутатского мандата. Он публично поддержал российских захватчиков и оккупацию.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Предатель добровольно пошел на сотрудничество с россиянами. Они назначили Балицкого "главой" оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области.

В Минреинтеграции напомнили, что недавно суд на основе доказательной базы СБУ признал Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

"Но почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета. В очередной раз обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата, ведь эта ситуация является позорной", — говорится в сообщении.

Пост
Пост Минреинтеграции. Фото: скриншот

Напомним, 29 июня, стало известно о том, что гауляйтеру Запорожья Евгению Балицкому присудили 15 лет за решеткой. Суд также назначил предателю и конфискацию имущества.

Также мы писали, что Балицкий отреагировал на решение суда. Как истинный российский коллаборант он завел тему, что Украиной руководит Запад, а Киев следует четко "проплаченному сценарию" западных партнеров.

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