Мінування ЗАЕС, ATACMS для України, прорив оборони РФ: головні новини 23 вересня
У суботу, 23 вересня, у МАГАТЕ підтвердили мінування ЗАЕС, а ЗСУ прорвали оборону російських окупантів у Вербовому Запорізької області. Також варто знати, що США вирішили передати ракети ATACMS Україні ще до візиту Володимира Зеленського.
Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 23 вересня, які ви могли пропустити.
МАГАТЕ підтвердило замінування ЗАЕС
На території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції залишаються міни, які російські загарбники встановили раніше. Експерти підтвердили, що рівень радіації на стратегічному ядерному об'єкті залишається в нормі.
Українські війська прорвали оборону РФ у Вербовому, — Тарнавський
Українські військові з кожним днем досягають успіхів на фронті. Вони прорвали оборону російських окупантів у Вербовому Запорізької області.
США вирішили передати ракети ATACMS Україні ще до візиту Зеленського, — FT
У Білому домі прийняли рішення передати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту українського лідера Володимира Зеленського. Про це не оголошували публічно через те, щоб не давати підказки росіянам.
Верещук закликала українців виїхати з Криму
Віцепрем'єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які проживають в тимчасово окупованому Криму, покинути півострів. Це потрібно на той період, поки відбуватиметься деокупація регіону.
"Була людиною з великим серцем": померла мати співака Кузьми Скрябіна
У суботу, 23 вересня, із життя пішла мати відомого співака та музиканта Кузьми Скрябіна — Ольга Кузьменко. Їй було 76 років.
Що загрожує чоловікам, які виїхали з країни з підробленими документами
У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні триває загальна мобілізація. Водночас є певна кількість чоловіків, які, уникаючи призову, виїхали з країни з підробленими документами. За це вони понесуть відповідальність.
Росіяни знову обстріляли Херсон: загинула жінка
У суботу, 23 вересня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинула жінка, також поранено чоловіка.
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