Мінування ЗАЕС, ATACMS для України, прорив оборони РФ: головні новини 23 вересня

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: t.me/otarnavskiy

У суботу, 23 вересня, у МАГАТЕ підтвердили мінування ЗАЕС, а ЗСУ прорвали оборону російських окупантів у Вербовому Запорізької області. Також варто знати, що США вирішили передати ракети ATACMS Україні ще до візиту Володимира Зеленського.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 23 вересня, які ви могли пропустити.

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МАГАТЕ підтвердило замінування ЗАЕС

На території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції залишаються міни, які російські загарбники встановили раніше. Експерти підтвердили, що рівень радіації на стратегічному ядерному об'єкті залишається в нормі.

Російський окупант на території ЗАЕС. Фото: Reuters

Українські війська прорвали оборону РФ у Вербовому, — Тарнавський

Українські військові з кожним днем досягають успіхів на фронті. Вони прорвали оборону російських окупантів у Вербовому Запорізької області.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: t.me/otarnavskiy

США вирішили передати ракети ATACMS Україні ще до візиту Зеленського, — FT

У Білому домі прийняли рішення передати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту українського лідера Володимира Зеленського. Про це не оголошували публічно через те, щоб не давати підказки росіянам.

Далекобійні ракети ATACMS. Фото ілюстративне: google

Верещук закликала українців виїхати з Криму

Віцепрем'єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які проживають в тимчасово окупованому Криму, покинути півострів. Це потрібно на той період, поки відбуватиметься деокупація регіону.

Віцепрем'єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: google

"Була людиною з великим серцем": померла мати співака Кузьми Скрябіна

У суботу, 23 вересня, із життя пішла мати відомого співака та музиканта Кузьми Скрябіна — Ольга Кузьменко. Їй було 76 років.

Ольга Кузьменко. Фото: google

Що загрожує чоловікам, які виїхали з країни з підробленими документами

У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні триває загальна мобілізація. Водночас є певна кількість чоловіків, які, уникаючи призову, виїхали з країни з підробленими документами. За це вони понесуть відповідальність.

Перевірка документів на кордоні. Фото ілюстративне: google

Росіяни знову обстріляли Херсон: загинула жінка

У суботу, 23 вересня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинула жінка, також поранено чоловіка.

Наслідки обстрілу Херсонщини 21 вересня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

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