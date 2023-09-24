Минирование ЗАЭС, ATACMS для Украины, прорыв обороны РФ: главные новости 23 сентября

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: t.me/otarnavskiy

В субботу, 23 сентября, в МАГАТЭ подтвердили минирование ЗАЭС, а ВСУ прорвали оборону российских окупантов в Вербовом Запорожской области. Также следует знать, что США решили передать ракеты ATACMS Украине еще до визита Владимира Зеленского.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 23 сентября, которые вы могли пропустить.

Читайте также:

МАГАТЭ подтвердило заминирование ЗАЭС

На территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции остаются мины, установленные российскими захватчиками ранее. Эксперты подтвердили, что уровень радиации на ядерном стратегическом объекте остается в норме.

Российский оккупант на территории ЗАЭС. Фото: Reuters

Украинские войска прорвали оборону РФ в Вербовом, — Тарновский

Украинские военные с каждым днем добиваются успехов на фронте. Они прорвали оборону российских оккупантов в Вербовом Запорожской области.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: t.me/otarnavskiy

США решили передать ракеты ATACMS Украине еще до визита Зеленского, — FT

В Белом доме было принято решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом не объявляли публично из-за того, чтобы не давать подсказки россиянам.

Дальнобойные ракеты ATACMS. Фото иллюстративное: google

Верещук призвала украинцев уехать из Крыма

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, проживающих во временно оккупированном Крыму, покинуть полуостров. Это нужно на тот период, пока будет происходить деоккупация региона.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: google

"Была человеком с большим сердцем": умерла мать певца Кузьмы Скрябина

В субботу, 23 сентября, из жизни ушла мать известного певца и музыканта Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко. Ей было 76 лет.

Ольга Кузьменко. Фото: google

Что угрожает мужчинам, выехавшим из страны с поддельными документами

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину продолжается общая мобилизация. В то же время, есть определенное количество мужчин, которые, избегая призыва, уехали из страны с поддельными документами. За это они понесут ответственность.

Проверка документов на границе. Фото иллюстративное: google

Россияне снова обстреляли Херсон: погибла женщина

В субботу, 23 сентября, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки погибла женщина, также ранен мужчина.

Последствия обстрела Херсона 21 сентября 2023 года. Фото: Александр Прокудин/Telegram

Более актуальные новости Украины и мира читайте на нашем сайте Новини.LIVE!