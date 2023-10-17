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Мінвідновлення скасовує міжнародні автобусні маршрути: причини

17 жовтня 2023 18:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Мінвідновлення скасовує міжнародні автобусні маршрути: причини
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Фото: Міністерство інфраструктури України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури скасовує 30 відсотків міжнародних автобусних пасажирських маршрутів.У міністерстві з'ясовують, чи мають перевізники документи для здійснення маршрутів. 

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Зупинка міжнародних перевезень

Сергій Деркач зазначив, що з Польщею було зупинено 140 пасажирських перевезень. Зараз здійснюється перевірка маршрутів до Молдови. Під загрозою закриття ще 40 міжнародних маршрутів.

"Закрито вже 280 маршрутів це до Польщі та Росії. У листопаді на змішаній комісії з Молдовою ми скасуємо всі маршрути, які не зійшлися. Аналогічним чином працюємо з Румунією, Чехією та іншими країнами. За моїми оцінками, щонайменше 30% усіх маршрутів буде скасовано", — заявив Деркач.

Він переконаний, що перевізник мусить мати міжнародного партнера для здійснення маршруту за кордон.

"Без такого паритетного партнера він або їздить на внутрішніх маршрутах у межах країни, або взагалі не їздить. Ми звернулися із відповідними запитами до сусідніх країн (Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови) і з'ясовуємо, яка кількість перевізників, яким було видано дозволи, до них взагалі не зверталася, тобто не мають такого партнера. Офіційно в нас є повноваження такі маршрути закривати", — додав заступник міністра інфраструктури.

У додаток "Київ Цифровий" додали нову функцію. Тепер мешканці столиці можуть оцінювати поїздки у громадському транспорті та контролерів.

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