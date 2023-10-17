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Минвосстановление отменяет международные автобусные маршруты: причины

17 октября 2023 18:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Минвосстановление отменяет международные автобусные маршруты: причины
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Фото: Министерство инфраструктуры Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры отменяет 30 процентов международных автобусных пассажирских маршрутов. В министерстве выясняют имеют ли перевозчики документы для осуществления маршрутов.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач в интервью Интерфакс-Украина.

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Остановка международных перевозок

Сергей Деркач отметил, что с Польшей было остановлено 140 пассажирских перевозок. В настоящее время осуществляется проверка маршрутов в Молдову. Под угрозой закрытия 40 международных маршрутов.

"Закрыто уже 280 маршрутов — это в Польшу и Россию. В ноябре на смешанной комиссии с Молдовой мы отменим все маршруты, которые не сошлись. Аналогичным образом работаем с Румынией, Чехией и другими странами. По моим оценкам, по меньшей мере 30% всех маршрутов будет отменено " , — заявил Деркач.

Он убежден, что у перевозчика должен быть международный партнер для осуществления маршрута за границу.

"Без такого паритетного партнера он либо ездит на внутренних маршрутах в пределах страны, либо вообще не ездит. Мы обратились с соответствующими запросами в соседние страны (Польша, Словакия, Румыния, Молдова) и выясняем, какое количество перевозчиков, которым было выдано разрешения , к ним вообще не обращались, то есть нет такого партнера. Официально у нас есть полномочия такие маршруты закрывать" , — добавил замминистра инфраструктуры.

В приложение "Киев Цифровой" добавили новую функцию. Теперь жители столицы могут оценивать поездки в общественном транспорте и контролеров.

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