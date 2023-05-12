Місто, якого більше не існує: моторошні кадри Мар'їнки

Кадри зруйнованої Мар'їнки. Фото: Костянтин і Влада Ліберови/ Instagram

У мережі з'явилися моторошні кадри вщент зруйнованої Мар'їнки. Бої в місті тривають цілодобово.

Відповідні світлини опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

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Фотографи розповіли, що ще рік тому це було маленьке затишне місто, де працювали школи, магазини, лікарні. В людей було життя, а тепер там хаос і руїни.

Вони додали, що побували на околицях зруйнованого міста разом з аеророзвідниками 79 ОДШБ, яка вже декілька місяців поспіль боронить місто.

"Те, що ми побачили, місцями гірше за документальні кадри зруйнованих міст часів Другої світової, що нам доводилось бачити", — зазначили Костянтин і Влада Ліберови.

Що відомо про подружжя фотографів Ліберових

Костянтин і Влада Ліберові — подружжя фотографів з Одеси. Свій шлях почали 4 роки тому, зосередившись спочатку на творчих та емоційних лавсторі. За декілька років стали одними з найбільш впізнаваних фотографів у сфері та перейшли до активної викладацької діяльності, мають тисячі вдячних учнів по всьому світу.

На початку війни в Україні змінили вектор своєї роботи, зосередившись на художній документалістиці. Їхні роботи використав навіть Володимир Зеленський, аби привернути увагу світу до жахів війни, які російські загарбники принесли на нашу землю.

Робота фотографів Костянтина і Влади Ліберових

Робота фотографів Костянтина і Влади Ліберових

Робота фотографів Костянтина і Влади Ліберових

Робота фотографів Костянтина і Влади Ліберових 1 / 4

Нагадаємо, нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав жахливі кадри зруйнованого окупантами міста. Росіяни перетворюють Маріуполь на пустелю.

Окрім того, Андрющенко поділився кадрами знищеного комбінату "Азовсталь". Він розповів, що зараз окупанти під прикриттям так званого "розмінування" випилюють залишки заводу на металобрухт.