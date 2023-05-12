Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Город, которого больше не существует: жуткие кадры Марьинки arrow

Город, которого больше не существует: жуткие кадры Марьинки

12 мая 2023 19:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Город, которого больше не существует: жуткие кадры Марьинки
Кадры разрушенной Марьинки. Фото: Константин и Влада Либеровы/ Instagram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В сети появились жуткие кадры полностью разрушенной Марьинки. Бои в городе продолжаются круглосуточно

Соответствующие фотографии опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы.

Читайте также:

Как выглядит разрушенная Марьинка

Фотографы рассказали, что еще год назад это был маленький уютный город, где работали школы, магазины, больницы. У людей была жизнь, а теперь там хаос и развалины.

Они добавили, что побывали в окрестностях разрушенного города вместе с аэроразведчиками 79 ОДШБ, которая уже несколько месяцев защищает город.

"То, что мы увидели, местами хуже документальных кадров разрушенных городов времен Второй мировой, что нам приходилось видеть", — отметили Константин и Влада Либеровы.

Что известно о супругах фотографов Либеровых

Константин и Влада Либеровы — супруги фотографов из Одессы. Свой путь начали 4 года назад, сосредоточившись сначала на творческих и эмоциональных лавстори. 

В начале войны в Украине изменили вектор своей работы, сосредоточившись на художественной документалистике. Их работы использовал даже Владимир Зеленский, чтобы привлечь мир к ужасам войны, которые российские захватчики принесли на нашу землю.

  • Работа фотографов Константина и Власти Либеровых
  • Работа фотографов Константина и Власти Либеровых
  • Работа фотографов Константина и Власти Либеровых
  • Работа фотографов Константина и Власти Либеровых
1/4 _ 4

Напомним, недавно советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показал ужасные кадры разрушенного оккупантами города. Россияне превращают Мариуполь в пустыню.

Кроме того, Андрющенко поделился кадрами уничтоженного комбината "Азовсталь". Он рассказал, что сейчас оккупанты под прикрытием так называемого "разминирования" выпиливают остатки завода на металлолом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас