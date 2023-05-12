Город, которого больше не существует: жуткие кадры Марьинки

Кадры разрушенной Марьинки. Фото: Константин и Влада Либеровы/ Instagram

В сети появились жуткие кадры полностью разрушенной Марьинки. Бои в городе продолжаются круглосуточно

Соответствующие фотографии опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы.

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Как выглядит разрушенная Марьинка

Фотографы рассказали, что еще год назад это был маленький уютный город, где работали школы, магазины, больницы. У людей была жизнь, а теперь там хаос и развалины.

Они добавили, что побывали в окрестностях разрушенного города вместе с аэроразведчиками 79 ОДШБ, которая уже несколько месяцев защищает город.

"То, что мы увидели, местами хуже документальных кадров разрушенных городов времен Второй мировой, что нам приходилось видеть", — отметили Константин и Влада Либеровы.

Что известно о супругах фотографов Либеровых

Константин и Влада Либеровы — супруги фотографов из Одессы. Свой путь начали 4 года назад, сосредоточившись сначала на творческих и эмоциональных лавстори.

В начале войны в Украине изменили вектор своей работы, сосредоточившись на художественной документалистике. Их работы использовал даже Владимир Зеленский, чтобы привлечь мир к ужасам войны, которые российские захватчики принесли на нашу землю.

Работа фотографов Константина и Власти Либеровых

Работа фотографов Константина и Власти Либеровых

Работа фотографов Константина и Власти Либеровых

Работа фотографов Константина и Власти Либеровых 1/4 _ 4

Напомним, недавно советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показал ужасные кадры разрушенного оккупантами города. Россияне превращают Мариуполь в пустыню.

Кроме того, Андрющенко поделился кадрами уничтоженного комбината "Азовсталь". Он рассказал, что сейчас оккупанты под прикрытием так называемого "разминирования" выпиливают остатки завода на металлолом.