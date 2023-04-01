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Митрополит УПЦ МП Павло поскаржився на погане самопочуття під час суду

1 квітня 2023 16:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Павло Лебідь, з'явився в суді міста Києва, де йому сьогодні розглядають запобіжний захід. Однак він поскаржився на погане самопочуття і відмовився викликати швидку допомогу на пропозицію судді.

Про це повідомляє ТСН із зали суду.

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Окрім того, вже другий адвокат запросив про відведення судді, але прокурор виступив проти. Суддя також відмовив у відводі. В результаті суд оголосив перерву до понеділка, 3 квітня, о 9:30.

Слід зазначити, що Лебідь звинувачується у шахрайстві та створенні злочинної групи. Раніше він перебував під домашнім арештом та виїздом під заставу, але його арешт було продовжено до 17 квітня.

Нагадаємо, що 31 березня біля Києво-Печерської Лаври відбулися сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного із корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.

Після цього Митрополит Павло (Лебідь) заявив, що Служба безпеки проводить 1 квітня у його будинку обшуки. СБУ вручила підозру наміснику Лаври.

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