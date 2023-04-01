Митрополит УПЦ МП Павел пожаловался на плохое самочувствие во время суда
Бывший наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел Лебедь, появился в суде города Киева, где ему сегодня рассматривают меру пресечения. Однако, он пожаловался на плохое самочувствие и отказался вызывать скорую помощь по предложению судьи.
Об этом сообщает ТСН из зала суда.
Митрополит Павел
Кроме того, уже второй адвокат пригласил об отводе судьи, но прокурор выступил против. Судья также отказал в отводе. В результате суд объявил перерыв до понедельника, 3 апреля, в 9:30.
Следует отметить, что Лебедь обвиняется в мошенничестве и создании преступной группы. Ранее он находился под домашним арестом и выездом под залог, но его арест был продлен до 17 апреля.
Напомним, что 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли стычки между верующими и активистами, которые вышли на акции протеста. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.
Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.
После этого Митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Служба безопасности проводит 1 апреля в его доме обыски. СБУ вручила подозрение наместнику Лавры.