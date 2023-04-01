Митрополит УПЦ МП Павел пожаловался на плохое самочувствие во время суда

Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь

Бывший наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел Лебедь, появился в суде города Киева, где ему сегодня рассматривают меру пресечения. Однако, он пожаловался на плохое самочувствие и отказался вызывать скорую помощь по предложению судьи.

Об этом сообщает ТСН из зала суда.

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Митрополит Павел

Кроме того, уже второй адвокат пригласил об отводе судьи, но прокурор выступил против. Судья также отказал в отводе. В результате суд объявил перерыв до понедельника, 3 апреля, в 9:30.

Следует отметить, что Лебедь обвиняется в мошенничестве и создании преступной группы. Ранее он находился под домашним арестом и выездом под залог, но его арест был продлен до 17 апреля.

Напомним, что 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли стычки между верующими и активистами, которые вышли на акции протеста. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

После этого Митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Служба безопасности проводит 1 апреля в его доме обыски. СБУ вручила подозрение наместнику Лавры.