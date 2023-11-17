Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Між Житомиром та Києвом відновили 60-метровий міст arrow

Між Житомиром та Києвом відновили 60-метровий міст

17 листопада 2023 13:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Між Житомиром та Києвом відновили 60-метровий міст
Міст до відновлення. Фото: t.me/zhytomyrskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні відновили ще один міст, який підірвали російські окупанти. Йдеться про той, що з'єднує Житомирську та Київську області.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також:

Відновлення мосту

За словами Федорова, міст відновлено завдяки внескам донорів UNITED24. 

"Це вже 21-й відбудований за кошти платформи. 60-метровий міст знову зʼєднуватиме Житомирщину й Київщину дорогою обласного значення", — наголосив він.

Міст, який відновили між Києвом та Житомиром
Міст, який відновили між Києвом та Житомиром. Фото: t.me/zedigital

Міністр цифрової трансформації зазначив, коли Сили оборони витіснили російських окупантів з півночі, то загарбники підірвали міст під час своєї втечі.

Федоров наголосив, що спільними зусиллями було повернуто важливу частину інфраструктури до життя.

"Дякую донорам UNITED24 та військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту, які відновили міст", — додав він.

null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України представив новий винахід для військових. Наземний робот SIRKO можна використовувати для безпечного транспортування боєприпасів або провізії для бійців у гарячі точки.

Також ми писали, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що комплекс для радіоелектронної боротьби, створений українським підприємством "Піранья-Тех", призначений для забезпечення захисту броньованої техніки проти російських безпілотників Piranha AVD 360. Ця система успішно демонструвала свої можливості на польових випробуваннях і готова до масового виробництва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі