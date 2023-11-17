Між Житомиром та Києвом відновили 60-метровий міст

Міст до відновлення. Фото: t.me/zhytomyrskaODA

В Україні відновили ще один міст, який підірвали російські окупанти. Йдеться про той, що з'єднує Житомирську та Київську області.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За словами Федорова, міст відновлено завдяки внескам донорів UNITED24.

"Це вже 21-й відбудований за кошти платформи. 60-метровий міст знову зʼєднуватиме Житомирщину й Київщину дорогою обласного значення", — наголосив він.

Міст, який відновили між Києвом та Житомиром. Фото: t.me/zedigital

Міністр цифрової трансформації зазначив, коли Сили оборони витіснили російських окупантів з півночі, то загарбники підірвали міст під час своєї втечі.

Федоров наголосив, що спільними зусиллями було повернуто важливу частину інфраструктури до життя.

"Дякую донорам UNITED24 та військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту, які відновили міст", — додав він.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України представив новий винахід для військових. Наземний робот SIRKO можна використовувати для безпечного транспортування боєприпасів або провізії для бійців у гарячі точки.

Також ми писали, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що комплекс для радіоелектронної боротьби, створений українським підприємством "Піранья-Тех", призначений для забезпечення захисту броньованої техніки проти російських безпілотників Piranha AVD 360. Ця система успішно демонструвала свої можливості на польових випробуваннях і готова до масового виробництва.