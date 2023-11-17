Между Житомиром и Киевом восстановили 60-метровый мост
В Украине восстановили еще один мост, который подорвали российские оккупанты. Речь идет о том, что соединяет Житомирскую и Киевскую области.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Восстановление моста
По словам Федорова, мост восстановлен благодаря вкладам доноров UNITED24.
"Это уже 21-й отстроенный за средства платформы. 60-метровый мост снова будет соединять Житомирскую и Киевскую области дорогой областного значения", — подчеркнул он.
Министр цифровой трансформации отметил, когда Силы обороны вытеснили российских оккупантов с севера, то захватчики подорвали мост во время своего побега.
Федоров подчеркнул, что совместными усилиями была возвращена важная часть инфраструктуры к жизни.
"Спасибо донорам UNITED24 и военнослужащим Государственной специальной службы транспорта, восстановившим мост", — добавил он.
Напомним, министр цифровой трансформации Украины представил новое изобретение для военных. Наземный робот SIRKO можно использовать для безопасной транспортировки боеприпасов или провизии для бойцов в горячие точки.
Также мы писали, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что комплекс для радиоэлектронной борьбы, созданный украинским предприятием "Пиранья-Тех", предназначен для обеспечения защиты бронированной техники против российских беспилотников Piranha AVD 360. Эта система успешно демонстрировала свои возможности на полевых испытаниях и готова к массовому производству.
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