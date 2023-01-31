Міжнародна організація Human Rights Watch оприлюднила карту Україні без Криму

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що згодом організація видалила карту

Міжнародна організація з прав людини Human Rights Watch втрапила у скандал. Вона оприлюднила звіт щодо використання Україною протипіхотних мін з картою без Криму.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

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Організація позначила на карті Крим як частину росії. Однак згодом видалила карту.

"Однак, факт лишається фактом! То що це? Помилка? Чи свідома підтримка окупації?", — написав Лубінець у Telegram.

Він прокоментував звіт організації щодо використання Україною протипіхотних мін.

"На жаль, використання протипіхотних мін є справді проблемою, адже за 9 років територія України стала найбільш забрудненою у світі саме цими мінами. Очевидно, що це несе велику загрозу цивільним людям. Поясню одну важливу річ — ця проблема існує, бо Україна протистоїть ворогу ще з 2014 року. Ворогу, який має набагато більше різного озброєння і використовує проти наших людей весь свій арсенал", — сказав Лубінець.

За його словами, попри це Україна зверталася до ООН, що не може повністю гарантувати виконання Оттавської конвенції (Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення) у зв'язку з війною ще у 2018 році. Росія ж, своєю чергою, не є стороною цієї конвенції.

"Тому, наразі, для того, щоб протистояти жорстокому і цинічному агресору, який вдається до всіх варварських методів та не дотримується жодних норм міжнародного гуманітарного права, Україна потребує більше високоточної західної зброї. Підкреслю, що для росії байдуже, що використовувати. Адже її ціль одна — знищення українців. Кілька днів тому 25 січня росіяни обстріляли 8-поверхівки Бахмуту термобаричними боєприпасами, випустивши по місту 24 ракети з системи "Солнцепек". Також рф використовувала міни ПОМ-3 "Медальон", які через наявність сейсмодатчика, вибухають при наближенні людини до неї і можуть вбити в радіусі 16 метрів", — додав Лубінець.

Нагадаємо, проросійський президент Хорватії Зоран Міланович втрапив у скандал через свою заяву. За його словами, Крим "ніколи не повернеться під контроль України".