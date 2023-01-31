Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Международная организация Human Rights Watch обнародовала карту Украины без Крыма arrow

Международная организация Human Rights Watch обнародовала карту Украины без Крыма

31 января 2023 15:32
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Международная организация Human Rights Watch обнародовала карту Украины без Крыма
Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что впоследствии организация удалила карту
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Международная организация по правам человека Human Rights Watch попала в скандал. Она обнародовала отчет об использовании Украиной противопехотных мин с картой без Крыма.

Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Подробности

Организация обозначила на карте Крым как часть россии. Однако впоследствии удалила карту.

"Однако факт остается фактом! Так что это? Ошибка? Или сознательная ли поддержка оккупации?", — написал Лубинец в Telegram.

Крым

Он прокомментировал отчет организации по использованию Украиной противопехотных мин.

"К сожалению, использование противопехотных мин является действительно проблемой, ведь за 9 лет территория Украины стала самой загрязненной в мире именно этими минами. Очевидно, что это несет большую угрозу гражданским людям. Объясню одну важную вещь — эта проблема существует, потому что Украина противостоит врагу еще с 2014 года. Врагу, который имеет гораздо больше разного вооружения и использует против наших людей весь свой арсенал", — сказал Лубинец.

По его словам, несмотря на это Украина обращалась в ООН, что не может полностью гарантировать выполнение Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении) в связи с войной еще в 2018 году. Россия же, в свою очередь, не является стороной этой конвенции.

"Поэтому сейчас для того, чтобы противостоять жестокому и циничному агрессору, который прибегает ко всем варварским методам и не придерживается никаких норм международного гуманитарного права, Украина нуждается в большем количестве высокоточного западной оружия. Подчеркну, что для россии безразлично, что использовать. Ведь ее цель одна — уничтожение украинцев. Несколько дней назад, 25 января, россияне обстреляли 8-этажки Бахмута термобарическими боеприпасами, выпустив по городу 24 ракеты из системы "Солнцепек". Также рф использовала мины ПОМ-3 "Медальон", которые из-за наличия сейсмодатчика, взрываются при приближении человека к ней и могут убить в радиусе 16 метров", — добавил Лубинец.

Напомним, пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович попал в скандал из-за своего заявления. По его словам, Крым "никогда не вернется под контроль Украины".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

16:25 Саакашвили в критическом состоянии: политика перевели в реанимацию, — депутат Чаладзе

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

16:20 Действия рф не указывают на готовность к миру: Подоляк призвал дать Украине больше оружия

16:17 В годовщину свадьбы Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода певец поделился чувственными воспоминаниями

Новина з фото

16:14 РФ обстреляла жилой массив в Бахмуте, погиб ребенок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:01 В рф призвали Украину отказаться от бойкота Олимпиады-24

16:00 Фонд Future for Ukraine запускает проект психологической помощи GIDNA для женщин, переживших сексуальное насилие во время войны

15:52 Великобритания не планирует отправлять Украине истребители: какая причина

15:50 На трассе Одесса — Рени из-за погоды стали грузовики: как объехать

15:37 Жена Лионеля Месси показала, чем занимается во время матчей "ПСЖ": дети все видят

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

Новина з відео

14:49 Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Новина з відео

12:33 В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

Новина з відео

11:07 Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передал дроны Главному управлению разведки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

06:45 Именины Оксаны 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Актуальное по теме

None 31 Январь 15:49

Саакашвили в критическом состоянии: политика перевели в реанимацию, — депутат Чаладзе

None 31 Январь 16:21

В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

None 31 Январь 16:18

Действия рф не указывают на готовность к миру: Подоляк призвал дать Украине больше оружия

None 31 Январь 16:16

В годовщину свадьбы Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода певец поделился чувственными воспоминаниями

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB