Международная организация Human Rights Watch обнародовала карту Украины без Крыма
Международная организация по правам человека Human Rights Watch попала в скандал. Она обнародовала отчет об использовании Украиной противопехотных мин с картой без Крыма.
Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.
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Организация обозначила на карте Крым как часть россии. Однако впоследствии удалила карту.
"Однако факт остается фактом! Так что это? Ошибка? Или сознательная ли поддержка оккупации?", — написал Лубинец в Telegram.
Он прокомментировал отчет организации по использованию Украиной противопехотных мин.
"К сожалению, использование противопехотных мин является действительно проблемой, ведь за 9 лет территория Украины стала самой загрязненной в мире именно этими минами. Очевидно, что это несет большую угрозу гражданским людям. Объясню одну важную вещь — эта проблема существует, потому что Украина противостоит врагу еще с 2014 года. Врагу, который имеет гораздо больше разного вооружения и использует против наших людей весь свой арсенал", — сказал Лубинец.
По его словам, несмотря на это Украина обращалась в ООН, что не может полностью гарантировать выполнение Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении) в связи с войной еще в 2018 году. Россия же, в свою очередь, не является стороной этой конвенции.
"Поэтому сейчас для того, чтобы противостоять жестокому и циничному агрессору, который прибегает ко всем варварским методам и не придерживается никаких норм международного гуманитарного права, Украина нуждается в большем количестве высокоточного западной оружия. Подчеркну, что для россии безразлично, что использовать. Ведь ее цель одна — уничтожение украинцев. Несколько дней назад, 25 января, россияне обстреляли 8-этажки Бахмута термобарическими боеприпасами, выпустив по городу 24 ракеты из системы "Солнцепек". Также рф использовала мины ПОМ-3 "Медальон", которые из-за наличия сейсмодатчика, взрываются при приближении человека к ней и могут убить в радиусе 16 метров", — добавил Лубинец.
Напомним, пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович попал в скандал из-за своего заявления. По его словам, Крым "никогда не вернется под контроль Украины".