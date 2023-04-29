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Міжнародні партнери допомагатимуть Україні вирощувати урожай на деокупованих територіях

29 квітня 2023 17:33
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Міжнародні партнери допомагатимуть Україні вирощувати урожай на деокупованих територіях
Золота пшениця, яка вирощена на полях України. Фото: pxhere
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 29 квітня, в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що вирощувати урожай на деокупованих територіях допомагатимуть міжнародні партнери. Минулого року проєкт Seeds for Ukraine допоміг понад 10 тисячам домогосподарств отримати посівний матеріал і виростити урожай.

Про це інформує Мінреінтеграції.

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Зазначається, що цієї весни українські громади в сільській місцевості постали перед складними викликами: заміновані території угідь, пошкоджена фермерська техніка, відсутність посівного матеріалу тощо. Тому Україна оновила партнерство з ініціативою Seeds for Ukraine. У межах проєкту іноземні підприємці, громади, фермери й агрокомпанії за сприяння МЗС України надсилають посівні набори для українських домогосподарств.

Цього року ініціатива зосередиться на допомозі людям на звільнених територіях і в центрах для внутрішньо переміщених осіб. Планують підтримати 100 тисяч сімей і громад в областях, які найбільше постраждали від повномасштабної війни.

Також передбачено встановлення сотні теплиць на Харківщині та Херсонщині, де проблема замінованих територій відчувається особливо гостро.

Нагадаємо, що багато хто з городників та дачників саджає картоплю ще у квітні, проте справжнім "картопляним місяцем" вважається травень. Адже саме останній місяць весни — ідеальний час, коли температура повітря стабільно тепла, земля вже добре прогріта сонцем та немає заморозків вночі.

Через глобальне потепління на планеті починають активуватися нові небезпечні бактерії, які можуть негативно впливати на здоров’я людини. Цього разу фахівці попередили, що найближчим часом через підвищення температури повітря може змінитися смак вина

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