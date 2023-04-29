Международные партнеры будут помогать Украине выращивать урожай на деоккупированных территориях

Золотая пшеница, выращенная на полях Украины. Фото: pxhere

Сегодня, 29 апреля, министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что выращивать урожай на деоккупированных территориях будут помогать международные партнеры. В прошлом году проект Seeds for Ukraine помог более 10 тысяч домохозяйств получить посевной материал и вырастить урожай.

Об этом информирует Минреинтеграция.

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Отмечается, что этой весной украинские общины в сельской местности предстали перед сложными вызовами: заминированные территории угодий, поврежденная фермерская техника, отсутствие посевного материала. Поэтому Украина обновила партнерство по инициативе Seeds for Ukraine. В рамках проекта иностранные предприниматели, общины, фермеры и агрокомпании при содействии МИДа Украины присылают посевные наборы для украинских домохозяйств.

В этом году инициатива будет сосредоточена на помощи людям на освобожденных территориях и в центрах для внутренне перемещенных лиц. Планируют поддержать 100 тысяч семей и общин в областях, наиболее пострадавших от полномасштабной войны.

Также предусмотрена установка сотни теплиц в Харьковской и Херсонской областях, где проблема заминированных территорий ощущается особенно остро.

Напомним, что многие огородники и дачники сажают картофель еще в апреле, однако настоящим "картофельным месяцем" считается май. Ведь именно последний месяц весны — идеальное время, когда температура воздуха стабильно теплая, земля хорошо прогрета солнцем и нет заморозков ночью.

Из-за глобального потепления на планете начинают активироваться новые опасные бактерии, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. На этот раз специалисты предупредили, что в ближайшее время из-за повышения температуры воздуха может измениться вкус вина.