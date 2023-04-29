Международные партнеры будут помогать Украине выращивать урожай на деоккупированных территориях
Сегодня, 29 апреля, министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что выращивать урожай на деоккупированных территориях будут помогать международные партнеры. В прошлом году проект Seeds for Ukraine помог более 10 тысяч домохозяйств получить посевной материал и вырастить урожай.
Об этом информирует Минреинтеграция.
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Отмечается, что этой весной украинские общины в сельской местности предстали перед сложными вызовами: заминированные территории угодий, поврежденная фермерская техника, отсутствие посевного материала. Поэтому Украина обновила партнерство по инициативе Seeds for Ukraine. В рамках проекта иностранные предприниматели, общины, фермеры и агрокомпании при содействии МИДа Украины присылают посевные наборы для украинских домохозяйств.
В этом году инициатива будет сосредоточена на помощи людям на освобожденных территориях и в центрах для внутренне перемещенных лиц. Планируют поддержать 100 тысяч семей и общин в областях, наиболее пострадавших от полномасштабной войны.
Также предусмотрена установка сотни теплиц в Харьковской и Херсонской областях, где проблема заминированных территорий ощущается особенно остро.
Напомним, что многие огородники и дачники сажают картофель еще в апреле, однако настоящим "картофельным месяцем" считается май. Ведь именно последний месяц весны — идеальное время, когда температура воздуха стабильно теплая, земля хорошо прогрета солнцем и нет заморозков ночью.
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