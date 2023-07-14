МКІП повернув ще одну церковну будівлю із власності УПЦ

Будівля Здвиженської церкви на Хмельниччині. Фото: google.com

Міністерство культури та інформаційної політики повернуло будівлю Здвиженської церкви з користування УПЦ на Хмельниччині. У цьому МКІП також допоміг заповідник "Камʼянець".

Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Що відомо

Господарський суд зобовʼязав повернути будівлю Здвиженської церкви з користування УПЦ.

"​​Рішенням від 13.07.2023 Господарського суду Хмельницької області по справі за позовом Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" до Релігійної організації "Хрестовозвиженська Українська Православна Церква" про звільнення та передачу об'єкта нерухомого майна, позов задоволено. Заповідник разом з МКІП просив суд зобов'язати УПЦ звільнити будівлю Здвиженської церкви у Карвасарах, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, вулиця Карвасари, 24 та повернутт її Заповіднику", — написав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 11 липня, до Києво-Печерської Лаври вчергове завітала комісія Мінкульту та поліція. Їм вдалося опечатати два корпуси заповідника.

Додамо, що 5 липня у Києво-Печерській Лаврі вводяться обмеження на вхід. Відвідувати Нижню лавру можна буде лише у певний час.

Також 4 липня мали відбутися перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об’єктів, які планували передати в користування державі. Вони не використовуються для релігійних потреб.