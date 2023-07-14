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МКИП вернул еще одно церковное здание из собственности УПЦ

14 июля 2023 12:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
МКИП вернул еще одно церковное здание из собственности УПЦ
Здание Здвиженской церкви в Хмельницкой области. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Министерство культуры и информационной политики вернуло здание Здвиженской церкви по пользованию УПЦ в Хмельницкой области. В этом МКИП также помог заповедник "Каменец".

Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Хозяйственный суд обязал вернуть здание Здвиженской церкви по пользованию УПЦ.

"Решением от 13.07.2023 Хозяйственного суда Хмельницкой области по делу по иску Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец" к Религиозной организации "Крестовоздвиженская Украинская Православная Церковь" об освобождении и передаче объекта недвижимого имущества, иск удовлетворен. МКИП просил суд обязать УПЦ освободить здание Здвиженской церкви в Карвасарах, которое находится по адресу: Хмельницкая область, город Каменец-Подольский, улица Карвасары, 24 и возвратят его Заповеднику", — написал Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали, что 11 июля, в Киево-Печерскую Лавру в очередной раз посетила комиссия Минкульта и полиция. Им удалось опечатать два корпуса заповедника.

5 июля в Киево-Печерской Лавре вводятся ограничения на вход. Посещать Нижнюю лавру можно только в определенное время.

Также 4 июля предстояла проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника " Киево-Печерская лавра ". Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.

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