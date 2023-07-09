"Многая літа генералу": українці в США зібрались на акцію на 500 день повномасштабного вторгнення

Українці на акції в Америці. Фото: Новини.LIVE

У Нью-Йорку вчора, 8 липня, сотні українців, які проживають в США, вийшли у Washington Square Park на акцію, присвячену 500 дню війни в Україні. Так українці вирішили ще раз нагадати світові, що війна досі триває, страждають українці, руйнуються будинки, спалюють міста, досі є потенційна загроза підриву на ЗАЕС.

Новини.LIVE показує, як це було.

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"Згуртуватися, аби зупинити жах в Україні"

"Треба доносити інформацію до міжнародної спільноти про те, що відбувається в Україні, привертати увагу до України та акумулювати українців закордону та іноземців, щоб вони підтримували та допомагали організаціям, захисникам та військовим", — каже громадський активіст та волонтер Всеволод Мирний.

З його слів, донести меседж світу про терористичні акти, які чинить РФ в Україні мало не щодня — дуже важливо.

"І весь світ не може стояти осторонь такої серйозної проблеми світового рівня. Весь світ має згуртуватись та зупинити жах, який нині відбувається в Україні", — додає активіст.

Українці на акції в Америці. Фото: Новини.LIVE

На акції українці закликали американське суспільство відправляти військове спорядження та допомогти Україні. Адже захисники України нині — приклад мужності для усього світу.

Також на акції українська громада Нью-Йорку привітала з Днем Народження Генерала Збройних Сил України Валерія Залужного. "Від Української спільноти Нью-Йорка, пане Залужний, З Днем Народження" та "Многая літа Залужному, многая літа" — звучало з натовпу та мегафону.

Українець з плакатом на акції в США. Фото: Новини.LIVE

"Мільйони відповідатимуть "Героям Слава"

"І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть — "Героям слава!", — заповідав революціонер, ідеолог ОНУ Степан Бандера. І це сталось. У 21 столітті.

У Нью-Йорку, Парижі, Брюсселі, Торонто, Варшаві та багатьох інших містах світу українське національне гасло лунає на головних площах цих міст звідусіль. Ці сокровенні слова і відповідь на них знають як американці, так і французи, й італійці, і поляки… Поширюють гасло українці, які далеко від дому, і яким небайдужа доля Рідної Землі.

Кількість людей, які приходять на акції — завжди різна. Це від сотні і до тисячі людей. Чи ненайбільше було у лютому 2023, коли минав рік, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Також люди приходять, коли стаються чергові великі терори, коли читають жахливі новини з України. Емоційні теми спонукають небайдужих людей виходити на акції протесту, щоб висловлювати свою думку.

"Коли підірвали ГЕС, люди прийшли, попри те, що це був будній день і були пожежі (на початку червня цьогоріч Нью-Йорк накрив смог від лісових пожеж у Канаді, — Ред.), коли це емоційно важливі теми, люди приходять", — каже Артур Зуров, який понад рік лідирує протести у Нью-Йорку.

Зі слів Артура Зурова, на регулярних протестах, які відбуваються кожного тижня приходить орієнтовно сотня людей. Протести на початку війни збирали щонайменше чотири-п'ять тисяч людей. На рік повномасштабного вторгнення вся Таймс Сквер була синьо-блакитна. Тоді прийшло більше тисячі людей.

Акція на Таймс Сквер. Фото: Новини.LIVE

Гуртуються через соцмережі

Гуртуються на мітинги та акції українці Америки через соціальні мережі: пости в Instagram, спільні канали в Telegram, групи у Facebook, шукають активістів, самі стають активістами та волонтерами.

"Для мене особисто, це все почалось спонтанно. 24 лютого на Таймс Сквер. Тоді прийшла велика кількість людей, вони стояли і не знали, що робити. І почалось все з одного "Слава Україні" і це гасло веде всіх нас досі", — каже Артур.

Місця для акцій вибирають різні. Все залежить від меседжів, які важливо донести. Коли, до прикладу, тема стосується ООН, то акції відбуваються там. Коли питання гостре та потребує негайної реакції, місце зустрічі зазвичай Таймс Сквер — серце найбільшого мегаполіса світу.

Також у місті відбуваються ралі, або марші, під час яких люди проходять різні місця, із прапорами та закликами, доносять меседжі. Щотижня тут збираються люди, які об'єднанні однією ідеєю, цінностями та спільнотою. Люди, яким є про що поговорити та яким болить однаково. Всі з них українці. Не всі за родом, багато хто за вибором.

"Моя сім'я, мої друзі в ЗСУ, воюють, волонтерять в Україні. Всі мої рідні там, я виходжу тут, бо тут я є їхнім голосом, я презентую їх тут, поширюю інформацію про пекло, яке зараз в Україні. Це моя місія!" – каже активістка Ганна Смірнова.

Кожен українець за кордоном — це амбасадор своєї країни, де б він територіально не був — в Америці, Франції, Італії, Польщі. Амбасадор гасла "Слава Україні!", яке має гуртувати, лунати через океан та кордони, а мільйони мають їм відповідати "Героям Слава!"