"Многие лета генералу": украинцы в США собрались на акцию на 500 день полномасштабного вторжения

Украинцы на акции в Америке. Фото: Новини.LIVE

В Нью-Йорке вчера, 8 июля, сотни проживающих в США украинцев вышли в Washington Square Park на акцию, посвященную 500 дню войны в Украине. Так украинцы решили еще раз напомнить миру, что война продолжается, страдают украинцы, разрушаются дома, сжигают города, до сих пор есть потенциальная угроза подрыва на ЗАЭС.

Новини.LIVE показывает, как это было.

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"Объединиться, чтобы остановить ужас в Украине"

"Нужно доносить информацию до международного сообщества о том, что происходит в Украине, привлекать внимание к Украине и аккумулировать украинцев за границей и иностранцев, чтобы они поддерживали и помогали организациям, защитникам и военным", — говорит общественный активист и волонтер Всеволод Мирный.

По его словам, донести месседж мира о террористических актах, которые совершает РФ в Украине почти каждый день — очень важно.

"И весь мир не может стоять в стороне от такой серьезной проблемы мирового уровня. Весь мир должен сплотиться и остановить ужас, который сейчас происходит в Украине", — добавляет активист.

Украинцы на акции в Америке. Фото: Новини.LIVE

На акции украинцы призвали американское общество отправлять военное снаряжение и помочь Украине. Ведь защитники Украины сейчас пример мужества для всего мира.

Также на акции украинское общество Нью-Йорка поздравило с Днем Рождения Генерала Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. "От Украинского сообщества Нью-Йорка, господин Залужный, С Днем Рождения" и "Многие лета Залужному, многие лета" — звучало из толпы и мегафона.

Украинец с плакатом на акции в США. Фото: Новини.LIVE

"Миллионы будут отвечать "Героям Слава"

"И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать — "Героям слава!", — завещал революционер Степан Бандера. И это произошло. В 21 веке".

В Нью-Йорке, Париже, Брюсселе, Торонто, Варшаве и многих других городах мира украинский национальный лозунг звучит на главных площадях этих городов отовсюду. Эти сокровенные слова и ответ на них знают как американцы, так и французы, и итальянцы, и поляки… Распространяют лозунг украинцы, далеко от дома, которым небезразлична судьба Родной Земли.

Количество людей, которые приходят на акции — всегда разное. Это от сотни и до тысячи человек. Больше всего было в феврале 2023, когда проходил год, как Россия начала полномасштабное вторжение. Также люди приходят, когда случаются очередные терроры, когда читают ужасные новости из Украины. Эмоциональные темы побуждают неравнодушных людей выходить на акции протеста, чтобы выражать свое мнение.

"Когда взорвали ГЭС, люди пришли, несмотря на то, что это был будний день и были пожары (в начале июня Нью-Йорк накрыл смог от лесных пожаров в Канаде, — Ред.), когда это эмоционально важные темы, люди приходят", — говорит Артур Зуров, больше года лидирующий протесты в Нью-Йорке.

По словам Артура Зурова, на регулярных протестах, которые происходят каждую неделю, приходит ориентировочно сотня людей. Протесты в начале войны собирали не менее четырех-пяти тысяч человек. В год полномасштабного вторжения вся Таймс Сквер была сине-голубая. Тогда пришло больше тысячи человек.

Акция на Таймс Сквер. Фото: Новини.LIVE

Закачиваются через соцсети

Объединяются на митинги и акции украинцы Америки через социальные сети: посты в Instagram, общие каналы в Telegram, группы в Facebook, ищут активистов, сами становятся активистами и волонтерами.

"Для меня лично, это все началось спонтанно. 24 февраля на Таймс Сквер. Тогда пришло большое количество людей, они стояли и не знали, что делать. И началось все с одного "Слава Украине" и этот лозунг ведет всех нас до сих пор", — говорит Артур.

Места для акций выбирают разные. Всё зависит от месседжей, которые важно донести. Когда, например, тема касается ООН, то акции проходят там. Когда вопрос острый и нуждается в немедленной реакции, место встречи обычно Таймс Сквер — сердце величайшего мегаполиса мира.

Также в городе проходят ралли, или марши, во время которых люди проходят разные места, с флагами и призывами, доносят месседжи. Еженедельно здесь собираются люди, объединенные одной идеей, ценностями и сообществом. Люди, которым есть о чем поговорить и которым болит все равно. Все из них украинцы. Не все по роду, многие по выбору.

"Моя семья, мои друзья в ВСУ, воюют, волонтерят в Украине. Все мои родные там, я выхожу здесь, потому что здесь я их голос, я презентую их здесь, распространяю информацию об аде, который сейчас в Украине. Это моя миссия!" – говорит активистка Анна Смирнова.

Каждый украинец за границей — это посол своей страны, где бы он территориально ни был — в Америке, Франции, Италии, Польше. Амбасадор лозунга "Слава Украине!", который должен сплачивать, раздаваться через океан и границы, а миллионы должны им отвечать "Героям Слава!"